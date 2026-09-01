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01 de septiembre de 2026 a la - 19:40

Costa Rica baja su presupuesto un 3,1 % con una deuda al alza por encima del 60 % del PIB

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San José, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Costa Rica presentó este martes al Congreso el proyecto de presupuesto para el año 2027 con un recorte del 3,1 % en comparación con el de 2026, en un escenario en el que la deuda se mantiene al alza y por encima del 60 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Por EFE

El Ministerio de Hacienda informó que el presupuesto para el 2027 alcanza los 12,4 billones de colones (unos 27.000 millones de dólares), lo que supone una disminución del 3,1 % con respecto al del 2026, y que el 40 % del dinero está comprometido para pagar deuda.

El proyecto de presupuesto prevé que la deuda continuará por encima del 60 % del PIB, al igual que ha ocurrido desde el año 2020, con excepción del 2024 cuando fue el 58,9 % del PIB. Al primer semestre del 2026 la deuda ya alcanzaba el 61,1 % del PIB.

El presupuesto también prevé un aumento de los ingresos del Gobierno, de apenas 2,3 %, y un crecimiento económico del 3,4 % para el 2026 y del 3,5 % para el 2027, a lo que se suma un déficit fiscal del 4,62 % y del 4,38 % del PIB, respectivamente para esos años.

Sobre la financiación del presupuesto, el Ministerio de Hacienda explicó que el 62,3 % corresponde a ingresos propios y el 37,7 % a de deuda.

La institución que recibirá más dinero es el Ministerio de Educación con un monto equivalente al 4,9 % del PIB, pero que en términos nominales cae un 0,7 %.

El Poder Judicial, que constantemente recibe críticas desde el Poder Ejecutivo verá su presupuesto bajar un 1,9 %.

Durante el actual Gobierno de Laura Fernández y en el de su antecesor y mentor Rodrigo Chaves (2022-2026), quien ahora ejerce como ministro de Hacienda y de la Presidencia, el Poder Judicial ha sido señalado constantemente por el Ejecutivo, que le culpa de liberar a los delincuentes y de ser responsable por el aumento en el narcotráfico y la violencia asociada a ese fenómeno.

Para el Ministerio de Seguridad también habrá una reducción presupuestaria, del 1,7 %, y para el de Justicia la bajada será del 2,5 %.

Entre las pocas instituciones que verán incrementado su presupuesto en 2027 se encuentran el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Presidencia, el de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y el de Salud.

El Ministerio de Hacienda exhortó al Congreso a aprobar leyes dirigidas a eliminar exoneraciones fiscales, fortalecer herramientas para combatir el contrabando, reducir el tamaño de instituciones, recortar gastos en alquileres y pensiones "de lujo", revisar transferencias a universidades públicas y municipios, y aprobar financiación en mejores condiciones de tasas de interés y plazos.