Cuatro países excomunistas del centro de Europa hacen llamamiento a más diálogo con China

"Acentuamos la necesidad de un diálogo continuo, y la colaboración con los socios en la región, incluida China, para contribuir a la estabilidad, predictibilidad, y unas relaciones económicas que sean mutuamente beneficiosas", señaló ante la prensa el ministro de Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar.

Eslovaquia, República Checa, Polonia y Hungría forman el llamado Grupo de Visegrado (V4).

Estados Unidos y China compiten por una mayor influencia en esa región, a nivel comercial, militar y estratégico.

Según los ministros del V4, se debe "sostener la norma del orden internacional", en referencia a los temas sensibles de la región, como el Mar de China Meridional, una ruta marítima clave reclamada por Pekín, o la isla de Taiwán, que China considera suya.

Por otra parte, los cuatro países excomunistas destacaron la necesidad de cooperar más con Japón y la región del Indopacífico en general, ante los problemas económicos causados por la guerra de Ucrania.

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"Ambos lados están afectados negativamente por la guerra en Ucrania, por lo que Europa y Japón tienen necesidad de una cooperación extensa en áreas tradicionales y nuevas para acelerar la recuperación económica y afrontar los desafíos", dijo la ministra de Exteriores húngara, Anita Órban, en la rueda de prensa.

Motegi, por su parte, habló de la importancia de mantener la apertura de los mercados y unas condiciones comerciales justas y crear cadenas de distribución entre socios de confianza".

Más de 900 empresas japonesas están presentes en el territorio del V4, siendo una de las últimas en instalarse en la región fue Nippon Steel, que adquirió a la metalúrgica eslovaca U.S. Steel Kosice, una de las empresas más importantes del este de Eslovaquia.