Cuba empieza septiembre con apagones que afectarán a la vez hasta el 70 % de la isla

En los últimos meses han escalado los cortes del suministro eléctrico que en La Habana alcanzan las 20 horas y más, con apenas dos o tres de servicio, mientras que en las provincias se reportan más de dos días consecutivos sin servicio.

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU. El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica".

En este contexto, la estatal Unión Eléctrica, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de tan solo 1.020 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.300 MW.

Así, la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.310 MW.

En esta fecha, 11 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

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La crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de estas termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de estas unidades de generación sufran habituales averías. Estas son responsables del 40 % del mix energético.

Sin embargo, la presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, responsables de otro 40 % del mix energético.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

El Gobierno cubano reconoce que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es «aguda», «crítica» y «extremadamente tensa», marcada tanto por el impacto del cerco petrolero y las sanciones de Washington como por un sistema energético muy deteriorado.

De acuerdo con estimaciones, Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.