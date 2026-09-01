De la Espriella acusó a Gobierno de Petro de intentar alterar comicios junto a terroristas

"Es cierto que durante aquel proceso hubo maniobras, presiones e intentos de sembrar incertidumbre alrededor de las elecciones. El régimen anterior carcomido por la corrupción absolutamente todo y se empeñó con las estructuras terroristas en alterar la voluntad popular, como ya se ha dicho y está probado", dijo De la Espriella al investir a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pese a que entregó el cargo a De la Espriella el pasado 7 de agosto, Petro no ha reconocido la victoria de su sucesor, alegando un supuesto fraude electoral, una afirmación no respaldada por el CNE ni por observadores internacionales.

De la Espriella señaló que desde las elecciones, "el régimen anterior se ha empeñado contra toda evidencia en desconocer el resultado que los colombianos expresaron en las urnas".

"En esa sucia maniobra, que es tremendamente irresponsable, valga decirlo, y corrosiva para nuestra democracia y la república, quien pierde la elección tiene derecho a controvertir, ejercer la oposición, eso nunca lo voy a desconocer, de eso se trata la democracia. Pero no tiene derecho a pretender borrar la decisión de la mayoría de colombianos que eligieron lo que quisieron", añadió.

Durante la campaña, De la Espriella denunció que grupos armados ilegales estaban amenazando a sus votantes en los departamentos de Cauca y Nariño, en la región del Pacífico.

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Por esa razón el Pacto Histórico, el partido de Petro, presentó la semana pasada un 'Gabinete por la vida', un equipo integrado por exfuncionarios del anterior Gobierno que ejercerá oposición a De la Espriella y con el cual espera volver al poder en 2030.

"Este no es un gabinete en la sombra, todo lo contrario. Es un gabinete en la luz", afirmó entonces Petro durante la presentación que tuvo lugar en Bogotá, en la que aseguró que el nuevo equipo tendrá como misión controvertir las políticas del actual Gobierno y proponer alternativas.

Petro justificó el nombre del gabinete al señalar que Colombia enfrenta un "Gobierno por la muerte" y cuestionó las políticas de la actual Administración, que vinculó con un supuesto proyecto internacional de control social mediante algoritmos y grandes plataformas tecnológicas.

La creación de este gabinete ocurre en un momento en que el Pacto Histórico busca consolidarse como principal fuerza de oposición al Gobierno de De la Espriella y reorganizar sus estructuras políticas de cara al ciclo electoral de 2027 cuando serán elegidos alcaldes, gobernadores y miembros de corporaciones como concejos municipales y asambleas departamentales.