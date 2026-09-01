Dell gana 7.571 millones en primer semestre, un 256 % más, impulsado por servidores de IA

En el segundo trimestre, el más seguido en Wall Street, Dell tuvo unas ganancias de 4.133 millones (un 255 % más respecto al mismo tramo del año anterior) y unos ingresos de 46.971 millones (un 58 % más), en los cuales el segmento de los servidores "optimizados para IA" fue el más importante, por delante de los servidores tradicionales, según un comunicado.

Los servidores de IA recaudaron en el trimestre 16.401 millones, un 100 % más interanual, y los tradicionales 10.531 millones, un 122 % más.

El vicepresidente y jefe de operaciones de Dell, Jeff Clarke, destacó que el segmento de servidores de IA registró un récord de ventas, así como hitos en el volumen de encargos, de 60.900 millones de dólares, y en la cartera de pedidos, de 95.000 millones, y también hubo crecimiento en las ventas de servidores tradicionales, almacenamiento y soluciones para clientes.

La empresa anunció que eleva su previsión de ingresos para el ejercicio actual en 25.000 millones, hasta 192.000 millones, lo que supone un aumento del 69 % interanual.

Además, indicó que espera que solo el segmento de servidores de IA acumule unos ingresos de 74.000 millones en el ejercicio, es decir, el triple respecto al año anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fundador, consejero delegado y presidente de Dell, el magnate Michael Dell, colabora con el Gobierno del republicano Donald Trump en iniciativas como las 'Cuentas Trump' para menores de edad, a las que aporta fondos, y el presidente ha comprado acciones de la tecnológica y recomendado públicamente las computadoras de esta marca.

En el último trimestre, Dell ganó un contrato de 9.700 millones de dólares con el Gobierno de EE.UU. para suministrar software al Ejército, y el proveedor de la nube Iren acordó comprar productos por valor de 1.600 millones, incluyendo servidores equipados con chips de Nvidia, según CNBC.

Las acciones de la empresa bajaron hoy un 6,8 % ante las grandes expectativas por sus resultados, que se publicaron al cierre de la jornada en bolsa, pero después subían en torno al 8 % en las operaciones electrónicas, en una buena reacción de los inversores.

Desde que comenzó el año, el valor de mercado de Dell se ha revalorizado un 230 %, hasta 274.600 millones de dólares.

El magnate Michael Dell se ha convertido, en este tiempo, en el quinto hombre más rico del mundo, con una fortuna de 222.000 millones, según el índice de millonarios de Bloomberg.