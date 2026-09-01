Diputados paraguayos eligen por cinco años más a actual contralor general

En una sesión extraordinaria de la Cámara Baja, Benítez obtuvo 64 votos de diputados colorados, independientes y de una parte del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para continuar al frente de la Contraloría General de la República hasta 2031.

Benítez Aldana lideró una terna enviada por el Senado a la Cámara de Diputados el pasado 26 de agosto, que también integraron los abogados Carlos Vera Ruiz y Mabel Bogado

Igualmente, con 49 votos, fue designado como subcontralor el actual director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, en reemplazo de Augusto Paiva, cercano al PLRA, según medios locales.

El diputado colorado Miguel del Puerto propuso la designación de Benítez, al destacar que desde 2019, cuando asumió el cargo, las declaraciones juradas de funcionarios públicos pasaron a ser "públicas" y de acceso gratuito.

Desde el inicio de su gestión, Benítez ha emitido 1.217 informes, unos 1.073 sumarios y multas a 1.003 funcionarios, detalló Del Puerto.

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En tanto que el oficialista Hugo Meza defendió la "transparencia sin precedentes" de Benítez.

Como forma de protesta, un sector de la oposición se retiró de la sala antes de la votación, entre ellos el diputado Raúl Benítez, quien aseguró que se nombrará un contralor y un subcontralor "del mismo signo político de los que están en el Gobierno".

También advirtió que el oficialismo entregará "el trofeo de la Contraloría" a Benítez Aldana, al que acusó de haber juntado "las medallas de la persecución a opositores".

Por su parte, el liberal Billy Vaesken criticó que Benítez actúa supuestamente como "un mandadero del oficialismo" y que su elección puede causar un "daño tremendo a la institucionalidad de la República".

Un total de 49 postulantes se inscribieron en la carrera para la selección del contralor general, pero solo 36 continuaron el proceso, informó el Senado el 26 de agosto.

Abogado de profesión, Benítez asumió por primera vez el cargo de contralor general de la República en 2019, mientras era subcontralor, tras la renuncia de Enrique García quien fue sometido a un juicio político en el Senado por "mal desempeño" en sus funciones y presuntas prácticas corruptas.

En septiembre de 2021, la Cámara de Diputados reeligió a Benítez para un nuevo periodo que se completará el próximo 8 de septiembre.