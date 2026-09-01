Dos detenidos por la venta de fármacos de origen argentino no autorizados en Paraguay

El director de Comunicaciones de la Senad, Francisco Ayala, dijo en un contacto con el diario ABC Color que los agentes de esa institución practicaron esta jornada tres allanamientos, dos de ellos en farmacias de un mercado capitalino y el tercero en la vivienda de un ciudadano surcoreano de nombre Won Hon Hwang, familiar de los detenidos y contra quien se libró una orden de captura al ser el principal sospechoso en el caso.

En las farmacias, indicó Ayala, se encontraron "productos de origen dudoso", así como recetas selladas y firmadas, aunque en blanco y sin indicaciones médicas.

Mientras que en la vivienda de Won, las autoridades hallaron un "depósito gigantesco de medicamentos" y una importante cantidad de dosis de clonazepam (recetado en casos de trastornos de ansiedad, epilepsia o problemas de sueño) y otros fármacos y sedantes de origen argentino sin permisos de venta en territorio paraguayo.

En un comunicado, la SENAD informó que los medicamentos hallados "serán sometidos a verificación documental y técnica" que persigue determinar con precisión la procedencia y condición legal de estos, así como su registro y debida declaración "ante las autoridades competentes" del país.