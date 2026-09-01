Dos F-18 españoles de la OTAN despegan ante alerta por dron en la frontera Rumanía-Ucrania

El sistema de radares de Rumanía detectó a las 23.30 (20.30 GMT) dos objetos voladores cerca de la ciudad ucraniana de Vílkove, justo en la frontera entre los dos países en el Mar Negro.

Los cazas españoles, que prestan servicio de policía aérea, despegaron trece minutos después desde la base de Mihail Kogalniceanu para monitorear la situación, aseguró este martes el Ministerio de Defensa de Rumanía.

Mientras, los habitantes de la zona recibieron una alerta para refugiarse en sitios seguros y mantenerse lejos de las ventanas.

Los pilotos de los cazas españoles informaron de que detectaron explosiones en territorio ucraniano pero sin que hubiera incursiones en el espacio aéreo rumano y la alerta aérea finalizó a la 01.15 (22.15 GMT), informa Defensa.

El pasado 16 de agosto un dron que violó el espacio aéreo rumano fue derribado por un F-18 español que en ese momento estaban en el aire en misión de vigilancia.

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Los dos cazas españoles de la misión de la OTAN en Rumanía han tenido que intervenir varias veces durante el mes de agosto ante la presencia de drones cerca del espacio aéreo de Rumanía, un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea.

El ministro de Defensa rumano, Radu Miruta, ha anunciado este martes que Eslovaquia enviará radares de baja altitud y personal a Rumanía para vigilar la frontera oriental, como parte de una solicitud de asistencia a la OTAN y a la Unión Europea.

Esta misma mañana se ha producido un ataque con drones en el puesto fronterizo de Orlivka, por donde huyeron miles de ucranianos al comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022, y que actualmente no está operativo.