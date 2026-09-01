Drones violan espacio el aéreo de Letonia y Estonia y obligan a movilizar cazas de la OTAN

Las Fuerzas Armadas letonas emitieron una alerta aérea amarilla por una posible amenaza alrededor de las 02.00 de la madrugada hora local (23.00 GMT del lunes) para el distrito oriental de Ludza, seguida de una alerta naranja más grave para el distrito de Alūksne (noreste), que instaba a la población a refugiarse en el interior, detrás de al menos dos paredes.

Ambas alertas fueron levantadas en menos de una hora.

El dron o los drones en la zona de Alūksne ingresaron posteriormente en el espacio aéreo de Estonia, lo que desencadenó alertas aéreas en la mayor parte de la mitad oriental del país báltico más septentrional, que se prolongaron hasta aproximadamente las 05.30 de la madrugada (02.30 GMT).

La violación del espacio aéreo llevó a la movilización de cazas turcos de la OTAN desde la base aérea estonia de Ämari, señaló el coronel Uku Arold, jefe del Departamento de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas de Defensa de Estonia, citado por la cadena ERR.

"Ha habido drones que se han desplazado en paralelo a la frontera oriental de Estonia y también a la de Letonia, y que entraron en Estonia, por lo que también dimos la alarma", afirmó Arold.

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Los cazas de la OTAN rastrearon los drones, pero no abrieron fuego contra ellos.

En un comunicado emitido a primera hora del martes, el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsakhna, elogió a los aliados de la OTAN por su rápida respuesta y afirmó que la culpa de las violaciones del espacio aéreo recae en Rusia por continuar su guerra contra Ucrania.

"Estos incidentes son una consecuencia directa de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por eso, junto con nuestros aliados, seguiremos apoyando a Ucrania y aumentando la presión sobre Rusia para obligarla a poner fin a su agresión", afirmó en un comunicado emitido por su ministerio.

Las alertas aéreas en Letonia y Estonia se produjeron el 1 de septiembre, fecha tradicional del inicio del curso escolar, y tras los incidentes del 14 de agosto, cuando un caza de la OTAN derribó un dron sobre Letonia, la segunda interceptación de este tipo después de que un avión francés de la OTAN derribara un aparato aéreo no tripulado a principios de junio.

En los últimos meses se han producido varios incidentes de drones que se han estrellado en los tres países bálticos, el más grave, el 7 de mayo, cuando dos vehículos aéreos no tripulados impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la localidad de Rezekne, en el este de Letonia.