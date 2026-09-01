El aeropuerto de Fortaleza comienza a gestionar el de Jericoacoara

Fraport informó este martes de que la concesión de gestión del aeropuerto de Jericoacoara se extiende hasta 2047.

Fraport, que es el gestor del aeropuerto de Fráncfort, ganó a finales del año pasado el proceso de licitación pública de la concesión para operar el aeropuerto brasileño de Jericoacoara (noreste).

"El aeropuerto de Jericoacoara complementa nuestra cartera aeroportuaria actual y abre nuevas oportunidades de desarrollo dentro de la concesión de Fortaleza", dijo la directora general de Fraport Brasil, Andreea Pal.

La concesión de operación es parte del programa AmpliAR del Gobierno brasileño, que busca atraer inversión privada para modernizar y ampliar aeropuertos regionales mediante concesiones.

La concesión incluye la gestión de la terminal de pasajeros, así como otras infraestructuras terrestres y aéreas, incluyendo áreas comerciales y de estacionamiento.

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En los próximos tres años, Fraport Brasil S.A. Aeroporto de Fortaleza también se ha comprometido a invertir en la modernización del aeropuerto.

"Con las medidas de modernización previstas creamos las condiciones para un crecimiento sostenible, fortalecemos las conexiones con uno de los destinos turísticos más populares de Brasil e impulsamos el desarrollo económico y turístico de la región", añadió Pal.

La empresa alemana está presente en Brasil desde 2017 y se compromete a invertir en la modernización del aeropuerto de Jericoacoara, que recibió unos 265.000 pasajeros en 2025, durante los primeros tres años una vez que comience a gestionarlo.

Fraport también gestiona en Brasil los aeropuertos de Fortaleza (noreste) y Porto Alegre (sur).