El Canal de Panamá proyecta un alza del 6,6 % en sus ingresos en 2027

El Canal, único de agua dulce y por el que pasa entre un 3 % y un 5 % del comercio mundial, prevé entregar al fisco panameño la cifra récord de 3.937 millones de dólares, de los cuales 3.608 corresponde al aporte directo (el 12,9 % más que lo previsto en el ejercicio actual), y 329 millones al pago del impuesto sobre la renta, seguro social y seguro educativo de los empleados del Canal y la cuota obrero-patronal.

En un comunicado, la administración del paso que conecta los océanos Atlántico y Pacífico indicó que sustenta su presupuesto de 2027 en una proyección de 10.750 tránsitos de buques de alto calado y 457,3 millones de toneladas.

"Entre sus principales premisas considera un escenario de condiciones hídricas retadoras, con la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte y medidas operativas dirigidas a optimizar la gestión del recurso hídrico", dijo la misiva.

Desde hace un par de meses, la vía acuática aplica una reducción al calado -la parte sumergida del barco- y este septiembre hará restricciones al tránsito que lo dejarán en 32 diarios a partir del día 15, cuatro menos que la media de 36 en condiciones normales.

"La estructura de peajes del Canal de Panamá se mantiene sin cambios para el año fiscal 2027 y el proyecto de presupuesto no contempla modificaciones a las tarifas vigentes aplicables a sus clientes", señaló el comunicado oficial.

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El presupuesto contempla recursos para la sostenibilidad operativa, la protección de activos y la gestión de riesgos; programas de mantenimiento, seguros, conservación y reforestación de la Cuenca; ciberseguridad y continuidad tecnológica; así como inversiones en formación y bienestar del capital humano, relevo generacional y fortalecimiento de capacidades, dijo el Canal.

La nota añade que la vía "también acompaña el avance de las principales iniciativas estratégicas del Canal, entre ellas el proyecto de lago de Río Indio", así como "el corredor energético, las terminales portuarias y el corredor logístico, como parte de la estrategia de largo plazo para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la ruta".

Todos estos proyectos requieren una inversión de más de 8.500 millones de dólares, como ha informado antes el ente autónomo.

El presupuesto de 2027 del Canal fue aprobado este martes por el Ejecutivo y ahora deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional (Parlamento), que no está facultado por la ley para cambiarlo.

El Canal conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos de 170 países. Su principal usuario es EE.UU., con alrededor de un 70 % de la carga que lo cruza de salida o en dirección a ese país, seguido de China y Japón.

Las principales rutas que atiende el canal son la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU.-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica. Por la vía pasa todo tipo de carga, desde portacontenedores, el segmento estrella del negocio, hasta buques refrigerados con frutas, además de graneleros, gaseros, petroleros y portavehículos.