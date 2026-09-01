El colegio tailandés donde un tiroteo dejó 9 muertos retoma clases bajo estricta seguridad

Ante un cartel con fotografías en blanco y negro de cinco profesores y una estudiante fallecidos en el ataque, los alumnos de la escuela Debsirin Nonthaburi hacían fila pacientemente para entrar al centro casi un mes después de que un estudiante de 14 años que también murió en el incidente abriera fuego en el recinto.

El 7 de agosto, el menor irrumpió a tiros en el colegio, situado unos 15 kilómetros al norte de Bangkok, y mató a seis personas, después de haber acabado con la vida de sus abuelos en su vivienda.

Este martes, trabajadores de la escuela, apoyados por voluntarios vestidos con ropa de camuflaje, registraban una a una las mochilas y bolsas de los estudiantes antes de su entrada a las aulas, como parte de las medidas de seguridad adoptadas tras el suceso, que incluyen también la instalación de cámaras de vigilancia y controles más exhaustivos durante los recreos.

El tiroteo, ocurrido en la provincia de Nonthaburi, fue el más grave registrado en Tailandia en cuatro años y el segundo en una escuela en lo que va de 2026, lo que ha reabierto el debate sobre el control de armas de fuego en el país.

La Policía apuntó que una "combinación de factores", entre ellos problemas familiares y escolares, podría haber llevado al adolescente a llevar a cabo el ataque, perpetrado con una pistola propiedad de su abuelo, con quien vivía el menor.

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El Gobierno tailandés ordenó suspender temporalmente la expedición de licencias para la adquisición de armas de fuego tras lo ocurrido, entre otras medidas destinadas a reforzar los controles sobre su tenencia.

Tailandia cuenta con unas 15,14 armas de fuego por cada 100 civiles, según datos de Small Arms Survey, y existe además un acceso relativamente sencillo a este tipo de armamento para personal del Ejército y la Policía.

Este tiroteo se suma a otro que tuvo lugar el pasado febrero en un colegio de Hat Yai (sur de Tailandia), cuya directora murió después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro.

En octubre de 2022, un expolicía abrió fuego en el interior de una guardería de la localidad de Uthai Sawan, en el noreste del país, y mató a 34 personas, entre ellas 22 niños y una profesora embarazada.