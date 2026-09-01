El consejo romaní denuncia al copresidente de AfD por injurias e incitar al odio

El motivo es la intervención de Chrupalla en un acto de campaña electoral de AfD celebrado el pasado sábado en el estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania, donde, ante 400 asistentes, hizo referencia al hallazgo de un alijo de armas y munición en un bosque cerca de Berlín y dijo que "probablemente las habían perdido allí unos gitanos mientras buscaban setas".

El comentario fue recibido por su audiencia con risas y aplausos de los presentes.

El Consejo Central expresa su consternación en un comunicado por el hecho de que "81 años después de Auschwitz, un partido de extrema derecha reconocido como tal vuelva a incitar cínicamente contra los sinti y los roma en plena campaña electoral".

Chrupalla, quien preside junto a Alice Weidel tanto la formación ultraderechista como su grupo parlamentario en la Cámara Baja o Bundestag, "confirma una vez más la visión de su partido, que margina y estigmatiza a las personas alimentando el miedo y difundiendo el odio contra las minorías", según la organización romaní.

Según el presidente del Consejo Central de los Sinti y Roma, Romani Rose, "en el debate político en torno a este partido anticonstitucional hoy no se trata de las minorías, sino de garantizar la democracia, el Estado de derecho y la paz".

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"AfD es un partido de la división que reaviva la imagen del alemán feo en Europa y, con ello, pone en peligro la reputación y el futuro de nuestro país en el mundo", agregó.

El semanario Der Spiegel informó esta semana de que el detenido en Rumanía que las autoridades alemanas relacionan con el alijo de armas hallado a las afueras de Berlín es un ciudadano ucraniano que presuntamente formaba parte de un grupo clandestino que, por encargo de los servicios secretos rusos, preparaba atentados y sabotajes en países de la OTAN.

El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, había calificado días antes al sospechoso de "agente de bajo nivel" o "de usar y tirar", un método muy utilizado por Rusia desde la expulsión de sus agentes habituales de la mayoría de los países de la Unión Europea (UE).

El Fiscal General alemán abrió una investigación contra el detenido por "actividades de espionaje y preparación de un delito grave que pone en peligro la seguridad del Estado", precisó el ministro, quien no mencionó la palabra "Rusia", pero sí inscribió este hallazgo dentro de las "amenazas híbridas".