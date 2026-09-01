El desempleo se mantiene estancado en julio en el 6,1 % en la UE y el 6,4 % en la eurozona

En términos interanuales, la tasa de la UE quedó una décima por encima de la registrada en julio de 2025, mientras que la zona euro se situó en el 6,4 %, también una décima por encima del 6,3 % de hace un año.

Tanto en la UE como en la eurozona, la tasa se mantuvo estable respecto al mes anterior.

Eurostat revisó al alza los datos de junio, que en la publicación anterior situaban la tasa en el 6,0 % en la UE y el 6,3 % en la eurozona, y que ahora quedan en el 6,1 % y el 6,4 %, respectivamente.

La tasa de paro en la UE, que rondaba el 6,0 % a finales de 2025, repuntó una décima en febrero de este año, hasta el 6,1 %, nivel en el que se ha mantenido de forma ininterrumpida durante los últimos seis meses.

En términos absolutos, Eurostat calculó que el número de desempleados en la UE asciende a 13,52 millones, unas 41.000 personas menos que en junio, pero 296.000 más que hace un año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la zona euro la cifra ronda los 11,26 millones, sin variación mensual y con un aumento de 175.000 personas en el cómputo interanual.

Por detrás de Finlandia (10,5 %) y España, superan la media comunitaria Suecia (8,7 %), Francia (8,3 %), Grecia (7,9 %), Letonia (7,3 %), Luxemburgo (7,1 %), Estonia (6,9 %), Dinamarca (6,7 %), Rumanía (6,4 %), y Lituania y Austria, ambas con un 6,2 %.

En el extremo contrario figuran República Checa (3,3 %), Polonia (3,4 %), Malta y Eslovenia (3,5 % cada una), Bulgaria (3,6 %), Chipre (3,9 %), Alemania y Países Bajos (4 % cada una), Croacia (4,3 %) y Hungría (4,5 %).

El paro entre los menores de 25 años bajó cinco décimas en la UE, hasta el 15,1 %, y una décima en la eurozona, hasta el 14,9 %.

El mayor descenso mensual se registró en Dinamarca, que pasó del 15,8 % al 10,8 % (-5 puntos), seguida de Grecia, del 21,1 % al 16,8 % (-4,3 puntos); en sentido contrario, Hungría (del 13,5 % al 15,2 %) y Austria (del 10,6 % al 12,2 %) protagonizaron las mayores subidas.

Eurostat contabilizó 2,93 millones de jóvenes desempleados en la UE, de los cuales 2,37 millones correspondían a la zona euro.

Estonia (26,1 %), Suecia (24,4 %) y Finlandia (23,4 %) encabezaron la lista de mayor paro juvenil entre los países con datos disponibles en julio, seguidas de España (22,9 %); frente a Alemania (7,2 %), Países Bajos (8,6 %) y Malta (9,8 %), con las tasas más reducidas.

Respecto a la brecha de género, el desempleo femenino en la UE se mantuvo estable en el 6,3 %, frente al 5,9 % masculino.

En la zona euro, la tasa entre las mujeres se situó en el 6,6 % y la de los hombres en el 6,2 %, ambas sin cambios respecto a junio.

Las mayores diferencias por sexo se dieron en Grecia (5,9 % hombres frente a 10,4 % mujeres) y España (8,9 % frente a 11,2 %); mientras que la relación se invierte en Letonia (8,2 % de paro masculino frente al 6,5 % femenino) y Finlandia (10,8 % frente al 10,1 %).