El Ejército de Kuwait asegura interceptar drones iraníes

"Las defensas aéreas kuwaitíes se enfrentan a ataques de aviones no tripulados hostiles, como consecuencia de la condenable agresión de Irán", comunicó el Ejército en un mensaje de X.

A lo largo de la noche, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Jordania y en Baréin como respuesta a los bombardeos previos de Estados Unidos sobre su territorio.

Se trata del segundo cruce de ataques en apenas dos días, después de un mes sin que trascendiera ningún bombardeo ni agresión armada entre ambos países.

EE.UU. retomó los ataques el pasado domingo al bombardear la isla iraní de Larak, desde donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, según Washington, en un ataque en el que murieron dos personas.