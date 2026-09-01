El ex primer ministro británico Keir Starmer renuncia a su escaño como diputado laborista

La dimisión inesperada de Starmer (63 años) forzará ahora una elección parcial para ocupar su escaño por la circunscripción londinense de Holborn-St.Pancras, en el centro de la capital británica, donde el laborismo pondrá a prueba su popularidad tras dos años en el poder.

En el comunicado, colgado en sus redes sociales, Starmer dijo que quiere dedicarse a "otros asuntos (como) política internacional, incluyendo defensa, seguridad, comercio y tecnología en un mundo que cambia muy rápido", pero no da pistas de adónde concretamente dirigirá sus pasos.

Aunque dejó el Gobierno con cotas muy bajas de popularidad, Starmer quiso recordar hoy que llevó a su partido "de la ruina política, moral y financiera a una victoria abrumadora en 2024".

Y reivindicó los logros de su mandato: "Estabilizamos la economía, reconstruimos los servicios públicos, invertimos cantidades récord en seguridad y defensa, sacamos a cientos de miles de niños de la pobreza y transformamos la reputación del Reino Unido con nuestros socios internacionales".

Pese a todos esos logros, Starmer no pudo evitar una erosión rapidísima de su popularidad y la de su partido, y el pasado mayo, en unas elecciones municipales y autonómicas, el Partido Laborista sufrió un descalabro histórico, al perder el poder en Gales y más de 1.500 concejales en Inglaterra en beneficio, sobre todo, de la formación de ultraderecha Reform UK.

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La dimisión de Starmer como líder del Partido Laborista el pasado junio, y como primer ministro un mes después, trajo al poder al actual primer ministro Andy Burnham, a quien Starmer prometió "apoyo total a él y a su Gobierno".

También se produce en el mismo día en el que comienza el nuevo curso político, con el regreso de las sesiones parlamentarias tras el receso de verano. Este martes, Burnham -que todavía no se ha pronunciado sobre la dimisión de su predecesor- tomará por primera vez la palabra como primer ministro frente a los diputados de la Cámara de los Comunes.