El FMI concederá 2.200 millones de dólares a Senegal para sanear sus finanzas públicas

El paquete de ayuda, enmarcado en el Servicio de Crédito Ampliado (SCA), requerirá la aprobación final del Consejo Ejecutivo del organismo y estará supeditado a que Dakar aplique medidas correctoras tras registrarse casos pasados de notificación errónea de datos fiscales, al tiempo que el Ejecutivo senegalés prevé solicitar un tratamiento de su deuda soberana para sanear sus cuentas.

“Las reformas clave en el marco del programa respaldado por el FMI buscan restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas protegiendo al mismo tiempo a los hogares vulnerables”, declaró al término de su visita a Dakar la jefa de la misión del organismo financiero, Mercedes Vera Martín, según recoge un comunicado del organismo financiero.

Vera Martín explicó que la estrategia fiscal se centrará en “fortalecer la movilización de recursos internos y racionalizar el gasto”, además de reforzar las redes de protección social mediante transferencias monetarias dirigidas a los sectores más desfavorecidos y adoptar en 2027 un marco tributario de medio plazo.

De acuerdo con datos del FMI, la economía de Senegal creció un 6,7 % en 2025 ante el despegue de la producción petrolera en su primer año completo, mientras que el PIB de no hidrocarburos repuntó un 4,7 % interanual en el primer trimestre de 2026 sustentado por el consumo privado.

Sin embargo, el respaldo financiero del Fondo exige solucionar las inconsistencias contables detectadas en balances anteriores.

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“Se requerirán nuevas medidas decisivas para resolver los problemas relativos a la información errónea y reforzar las salvaguardias para evitar que se repitan en el futuro”, subrayó la funcionaria del Fondo.

Durante las dos semanas de conversaciones en la capital senegalesa, la delegación del FMI se entrevistó con el presidente de la República, Bassirou Diomaye Faye, y el primer ministro, Ahmadou Al Aminou Lo, para delinear un programa que sirva también para atraer financiación del Banco Mundial y del Banco Africano de Desarrollo (BAD).