El Parlamento ecuatoriano condecora al presidente del Senado español en su visita a Quito

"Es un honor para mí y lo asumo como un símbolo de respeto, de cercanía y de consideración hacia España, así como un compromiso y una responsabilidad para seguir fortaleciendo los lazos que unen a ambos países", expresó Rollán Ojeda.

Durante su intervención en el Pleno, destacó los profundos vínculos históricos, culturales, lingüísticos, humanos y económicos que unen a Ecuador y España.

Resaltó, además, la presencia de más de 500.000 ecuatorianos en su país, a quienes reconoció por su contribución al desarrollo y bienestar de ambos países, y como ejemplo de integración y convivencia.

El titular del Senado español recordó las visitas de los Reyes de España a Ecuador y del presidente Daniel Noboa a España, así como la participación del rey Felipe VI en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cuenca en 2024.

También destacó el potencial turístico de Ecuador y señaló que alrededor de 75.000 turistas españoles visitan el país cada año.

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En materia parlamentaria, resaltó el legado del ecuatoriano José Mejía Lequerica, diputado de las Cortes de Cádiz y defensor de los derechos y las libertades, y subrayó que Ecuador y España comparten una visión sustentada en la democracia, el Estado de Derecho y la defensa de las libertades.

Rollán Ojeda manifestó que las democracias enfrentan nuevos desafíos y sostuvo que "sin seguridad no hay libertad", por lo que consideró indispensable fortalecer la cooperación internacional para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.

En este contexto, afirmó que España es y seguirá siendo un socio leal de Ecuador en la lucha contra estas amenazas.

Uno de los principales anuncios fue la invitación de las Cortes Generales de España a Ecuador para participar en el Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará como encuentro previo a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre, en Madrid.

En ese contexto, destacó el papel que Ecuador puede desempeñar en este espacio y señaló que España espera contar con sus ideas, propuestas y aportes para fortalecer una voz iberoamericana unida frente a desafíos comunes.

Sostuvo que los 22 países que integran esta comunidad representan a más de 700 millones de ciudadanos y pueden contribuir a la estabilidad global, la paz, la seguridad y la prosperidad.

Al concluir su intervención, reiteró la importancia de fortalecer las relaciones entre Ecuador y España y de construir conjuntamente un futuro basado en la democracia, los derechos y las libertades.