El petróleo de Texas sube un 2,82 %, hasta 88 dólares, ante escalada entre EE.UU. e Irán

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,42 dólares respecto al cierre de este lunes.

La reanudación de los ataques entre Washington y Teherán tras un mes de relativa calma llevó a los inversores a comprar contratos ante la expectativa de que una escalada de la guerra mayor aumente todavía más el precio del crudo.

De esta manera, se demuestra que ambos países siguen en la pugna por tomar el control del estrecho de Ormuz, clave para un 20 % del crudo ante de que empezara la guerra en febereo y que Irán mantiene bloqueado en represalia por la ofensiva de EE.UU.

La República Islámica insiste además en mantener el control del estrecho tras el fin de la guerra y cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente por transitar por el paso por el que circulaba el 20 % del crudo antes de la guerra.

Pero en las últimas semanas Estados Unidos ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.