El presidente chino visita Egipto por primera vez en diez años con la inversión como foco

El avión con el jefe de Estado chino a bordo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de El Cairo -procedente de Biskek (Kirguistán)- poco después de las 19.10 hora local (16.10 GMT), donde fue recibido por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, junto a su esposa Intisar, mientras un grupo de personas realizaba bailes folclóricos típicos del sur del país.

En El Cairo, donde se quedará hasta el jueves, está previsto que Xi mantenga con Al Sisi conversaciones sobre las relaciones bilaterales, al ser una visita que tiene como fin fortalecer la asociación estratégica integral entre ambos países y ampliar la cooperación en los ámbitos político, económico y de desarrollo, según las autoridades egipcias.

Los lazos entre ambos países "se encuentran en un su mejor momento histórico", declaró la semana pasada el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian.

La expansión de estos lazos entre China y Egipto se produce en un momento en que El Cairo intenta mantener la flexibilidad en sus relaciones con las principales potencias mundiales.

Y es que China se ha convertido en un importante socio económico y tecnológico, mientras que Estados Unidos sigue siendo un socio clave para Egipto en materia de seguridad y defensa.

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En un artículo de opinión publicado hoy en el diario estatal egipcio Al Ahram, Al Sisi recordó que Egipto fue el primer país árabe y africano en establecer relaciones diplomáticas con China en 1956, como una extensión de los lazos históricos entre dos naciones.

Y comentó cómo Pekín ha sido uno de los países interesados ​​en expandir su presencia industrial en Egipto y aprovechar la ubicación estratégica del país.

El Ministerio de Inversiones y Comercio Exterior de Egipto estimó el comercio bilateral en unos 19.520 millones de dólares en 2025, y describió a China como uno de los mayores socios comerciales de Egipto, mientras que la inversión china en Egipto ha superado los 10.000 millones de dólares, con empresas chinas activas en la construcción, textiles, electrónica, energía, transporte y fabricación industrial, de acuerdo con el Gobierno egipcio.

De hecho, China ha construido el distrito financiero central de la Nueva Capital Administrativa de Egipto, que incluye la Iconic Tower, de 400 metros y 78 pisos, considerada la más alta de África.

Esta visita de Xi coincide con el 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y será su primer viaje a Egipto desde enero de 2016, cuando participó en una cumbre de la Liga Árabe en El Cairo y supervisó la firma de acuerdos sobre infraestructuras, energía, finanzas y desarrollo industrial.

Su homólogo egipcio ha viajado en varias ocasiones a China, la última en mayo de 2024 para participar en la cumbre China-Estados Árabes.

El pasado julio de 2025, durante una visita a El Cairo del primer ministro chino, Li Qiang, Al Sisi expresó su interés por captar más inversiones chinas en energías renovables y vehículos eléctricos, además de aumentar el turismo procedente del país asiático.

En el plano regional, Gaza será previsiblemente uno de los principales asuntos de las conversaciones, mientras que estará también sobre la mesa la guerra en Irán, socio estrecho de China, tras meses de hostilidades y una nueva campaña estadounidense de presión económica contra Teherán que ha afectado a entidades chinas.