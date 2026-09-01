El presidente zambiano Hichilema jura para un segundo mandato tras unos polémicos comicios

"Juro que cumpliré fiel y diligentemente mis deberes y desempeñaré mis funciones en este alto cargo, que defenderé y mantendré la Constitución y las leyes de Zambia", dijo Hichilema desde un abarrotado Estadio de los Héroes Nacionales de la capital, Lusaka, que le recibió entre vítores.

La ceremonia de investidura contó con desfiles militares y civiles, en los que personas con trajes tradicionales tocaron música y bailaron antes de la jura del cargo mientras llegaban invitados de alto nivel, entre los que se encontraban varios líderes africanos.

Al acto acudieron los presidentes de Kenia, William Ruto; Tanzania, Samia Suluhu Hassan; Zimbabue, Emmerson Mnangagwa; Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah; o Botsuana, Duma Boko.

También contó con la presencia del subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Africanos, Frank García, quien se reunió con Hichilema el día anterior para hablar sobre la expansión del comercio y la inversión, el fomento de la paz y la seguridad regionale,s y el aumento de la autosuficiencia del sistema de salud de Zambia.

La Comisión Electoral de Zambia (ECZ, en inglés) declaró ganador el pasado 18 de agosto a Hichilema, quien obtuvo el 60,5 % de los votos, frente al 37,9 % de su principal rival, el exministro Brian Mundubile.

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Mundubile está detenido y acusado de traición junto con su compañero de fórmula en las elecciones, Makebi Zulu, y otras 16 personas, según informó este domingo su abogado, Milner Katole.

Estos hechos ocurrieron después de que la Policía confirmase la muerte del exdiputado y exministro zambiano Mutotwe Kafwaya por un disparo en una operación de seguridad contra una supuesta milicia en Lusaka, en la que fueron detenidas once personas, incluidos miembros de la oposición, un día después de las elecciones.

El candidato opositor anunció sus planes de recurrir los resultados, pero la posibilidad de presentar impugnaciones se vio bloqueada por el cierre de los tribunales en la mañana del 24 de agosto, cuando vencía el plazo constitucional de siete días para hacerlo, tal y como denunció la organización Human Rights Watch (HRW).

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al cese de "arrestos arbitrarios" en Zambia tras los comicios, y la Unión Europea (UE) alertó sobre irregularidades en el escrutinio.

Zambia se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la UE por sus reservas de cobre, mineral clave para la transición energética.