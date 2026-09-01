El productor español Gerardo Herrero, Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine 2026

Herrero (Madrid, 1953) es productor de más de 180 largometrajes, entre los que destacan 'El secreto de sus ojos', dirigido por el argentino Juan José Campanella (Óscar a la mejor película extranjera) 'El hijo de la novia', del mismo director, o 'The Wind that Shakes the Barley', del británico Ken Loach.

El productor recibe este premio, en su cuarta edición, "como un honor, siendo un Premio que lleva el nombre de Elías (Querejeta)" -del que fue su amigo personal-, según un comunicado de la Academia de Cine difundido este martes.

Herrero fue fundador de Tornasol, compañía que desde hace casi cuatro décadas ejerce de puente cinematográfico entre España y Latinoamérica, y reconocido con numerosos premios por los filmes que ha respaldado.

Con 'El secreto de sus ojos', película de la que se siente especialmente orgulloso y de la que dijo que guarda "en el corazón", ganó el Óscar de 2010 a Mejor Película Extranjera, premio que, reconoció, da mucho poder, pero con cada película se vuelve a partir de cero.

"Llamé a (Juan José) Campanella y le dije quiero hacer esta película porque es la mejor historia que he leído en mi vida. Luché mucho para hacerla nuestra", rememoró.

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Peleó asimismo por producir 'Un lugar en el mundo', del argentino Adolfo Aristarain, pero no consiguió financiarla.

El productor aseguró que no cree que exista la producción perfecta, "porque siempre se puede mejorar"; "Lo que sí hay son películas bien producidas: aquellas en las que cuentas las mejores historias posibles y de las que te sientes orgulloso".

Herrero lleva años coproduciendo con países de habla hispana, una fórmula que califica de necesaria, aunque siente que el actual modelo hace "prácticamente imposible" levantar las películas que le gustaría.

"Ahora, las coproducciones que se hacen con Latinoamérica son muy pequeñas, de bajo presupuesto y con muy poca participación española real en los proyectos", señaló.

El productor explicó que se ha retrocedido tanto en tiempo de rodaje como en la participación de las televisiones que compran "muchas menos películas latinoamericanas e invierten mucho menos dinero para que sean competitivas".

Continua coproduciendo películas en Europa y está trabajando con un cineasta latinoamericano "importante" para hacer una película española.

Cuando se jubile en la producción, aseguró que intentará seguir como director, dos roles que congeniarán al cumplir con el presupuesto y el plan de trabajo.