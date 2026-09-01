El rendimiento del bono japonés a diez años alcanza el 3 % por primera vez en tres décadas

Los bonos, barómetro por excelencia sobre los tipos a largo plazo, subieron hasta el 3 % poco después de mediodía (hora local), situándose en la cifra más alta desde octubre de 1996.

Después de la intervención conjunta entre Japón y Estados Unidos para frenar la depreciación del yen en el mercado de divisas a finales de julio, que ha tenido un efecto limitado en el cambio, algunos analistas creen que el BoJ podría subir los tipos en su próxima reunión de política monetaria, prevista para dentro de dos semanas, con el fin de reforzar su lucha contra la inflación.

De producirse, sería la segunda subida en tres meses, después de que en su reunión de junio el organismo elevara el tipo de referencia a corto plazo al 1 %, su nivel más alto desde 1995.

En la jornada del lunes, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reunió con la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, y con el gobernador del banco central japonés, Kazuo Ueda, en un encuentro en los márgenes de la cumbre del G20 celebrada en Estados Unidos.

En ambas reuniones, según un funcionario del Departamento del Tesoro citado por la televisión pública NHK, Bessent destacó la importancia de que Japón muestre a los mercados su compromiso con la sostenibilidad fiscal y el aumento de los tipos de interés.

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El archipiélago viene experimentando un alza continuada del rendimiento de los bonos a largo plazo debido en parte a la política fiscal expansiva de la primera ministra, Sanae Takaichi, que ha generado preocupación entre los inversores por la dependencia de Japón de la emisión de deuda.

El alza ha estado también motivado por los efectos en la inflación de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios del combustible y restringido el tránsito de mercancías en la región.