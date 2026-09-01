Energía hidroeléctrica en El Salvador cae 72,7 % por sequía y se dispara la térmica

Las cifras públicas de la Unidad de Transacciones (UT), que opera el mercado mayorista de electricidad en El Salvador, indican que en julio de 2026 la inyección de energía generada en las centrales hidroeléctricas fue de 55,10 GWh, mientras que en el mismo mes de 2025 fue de 201,50 GWh, para una caída de 146,4 GWh.

La inyección de energía de esta fuente en julio pasado es la más baja desde febrero de 2024, cuando fue de 53,80 GWh, detalla el informe.

Añade que este 2026 los datos interanuales de la energía hidroeléctrica han tendido a la baja en 5 meses y únicamente se registran alzas en dos, siendo enero con un 3,9 % y abril con un 15,7 % al compararse con los mismos meses de 2025.

Por su parte, la inyección de energía térmica, generada a partir de la quema de derivados del petróleo, se elevó en julio de 2026 un 82,4 % respecto a julio de 2025, pasando de 233,7 GWh a 426,2 GWH, mientras la energía inyectada de fuentes geotérmicas, principalmente proveniente del vapor de volcanes, también tuvo una caída del 17,4 %, con 128,5 GWh en julio de 2025 y 106,1 GWh en julio de 2026.

De acuerdo con datos de la UT, los niveles de agua en los embalses de al menos cuatro centrales hidroeléctricas de El Salvador han bajado hasta un 3,45 % en lo que va de 2026, frente al mismo lapso de 2025.

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Hasta el momento, las respectivas autoridades gubernamentales no han confirmado si la disminución en los niveles de agua de los embalses está relacionada con la sequía que afecta a buena parte del país centroamericano.

La Dirección General de Protección Civil de El Salvador declaró el pasado 25 de agosto alerta roja por la sequía generada por el fenómeno El Niño, que tiene un pronóstico grave hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

La entidad señaló que "durante agosto y parte de septiembre de 2026 se prevé la recurrencia de períodos secos asociados a El Niño y a la extensión de la canícula, con probabilidad de entre 20-40 % de ocurrencia de al menos un evento de sequía meteorológica a escala nacional".

El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, señaló, en una reciente entrevista a EFE, que cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo o el 100 % de la siembra de agosto y septiembre, estarían en riesgo en El Salvador a consecuencia de la sequía.

"En lo que va del mes, en oriente prácticamente no ha llovido: ha caído alguna lluvia, pero no lo suficientemente fuerte como para humedecer los terrenos y permitir que la semilla germine (...) si se llegara a perder el 100 % de la postrera, en maíz representaría el 20 %, es decir 3.192.000 quintales (un quintal equivale a cien libras); en sorgo, 2.240.000 quintales; y en frijol 1.462.000 quintales", indicó el líder gremial.

En tanto, la producción de granos básicos sembrados en mayo registrarían una pérdida de entre el 20 % y 30 %.