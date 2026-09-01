Erdogan denuncia la "política agresiva" de Israel ante líderes de China, India y Rusia

"Cuando hablamos de paz, no debemos olvidar a Gaza y al Líbano, donde 74.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, han perdido la vida a causa de los ataques de Israel. Toda nuestra región está pagando el precio de esta política agresiva", ha asegurado en su intervención en un encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

En la cumbre que este foro celebra en Biskek, la capital de Kirguistán, participan también los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; China, Xi Jinping; Irán, Masud Pezeshkian; o el primer ministro indio, Narendra Modi.

Pakistán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán también son parte de esta organización.

En su discurso, el presidente turco aseguró que el pacto defensivo que su país firmó el pasado mes con Arabia Saudí y Pakistán contribuirá a la paz y la estabilidad en la región y en todo el mundo.

Respecto a la OCS, fundada en 2001, afirmó que se trata de una "estrella en ascenso" que "desempeñará un papel importante en la construcción de un mundo verdaderamente multipolar".

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"La Organización de Cooperación de Shanghái, que representa a unos 3.500 millones de personas y suma un PIB de 35 billones de dólares, se ha convertido en una parte esencial del orden mundial multipolar durante los últimos 25 años. Vemos a la organización, que reúne a la región de Asia-Pacífico y a Oriente Medio en una misma plataforma, como un apoyo y un complemento para la ONU", opinó Erdogan.

El presidente turco ha mantenido encuentros bilaterales con los presidentes de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y Kirguistán, Sadyr Zhapárov, y tiene previsto reunirse también con Putin durante su estancia en Biskek.