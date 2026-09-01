Espectáculos de seis países latinoamericanos en el Festival de Otoño de Madrid

Además, las directoras Laura Sbdar y Consuelo Iturraspe estrenan en España 'Un tiro cada uno', una obra de teatro que indaga en la violencia machista a partir de casos reales sucedidos en Argentina.

El programa, del 6 al 29 de noviembre, se configura como puente entre América y Europa, y se une a las celebraciones de la región de Madrid por el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que también será protagonista del Festival de la Hispanidad de octubre.

La influencia de EE.UU. será el nexo de las artes escénicas africanas, latinas y europeas.

Los Estados Unidos "resuenan en toda Latinoamérica" porque fue el primer territorio que "rompió los lazos coloniales" para marcar "una era de revoluciones de libertad y esperanza", y es "imposible negar" su influencia en todo el continente, argumentó este martes la directora del festival, Marcela Díez.

Este año participarán 18 países con 29 espectáculos, con siete estrenos absolutos, dos en Europa y nueve en España.

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Desde Europa y África llegan destacados nombres como el grupo belga tg STAN, la caboverdiana Marlene Monteiro Freitas y la compañía francesa Théâtre des 13 vents.

La compañía del director norteamericano Robert Wilson, fallecido recientemente, inaugurará la programación con el espectáculo 'PESSOA-Since I've Been Me', protagonizado por Maria de Medeiros.

La huella transgresora de los coreógrafos de EE.UU. se dejará notar con artistas como Trajal Harrell con 'Tambourines', que se estrena en España; y la también estadounidense Faye Driscoll firma la coreografia 'Flesh Chariot, Chariot of Flesh', su primera colaboración con la compañía sueca Cullberg Ballet.

En el apartado musical, la cantante Sorvina, nacida en Nueva Jersey y afincada en Berlín, ofrecerá un concierto que conecta el jazz rap con el neo soul, el gospel y el hip hop.