Exjefe de Patrulla Fronteriza se jubiló en medio de investigación por redadas migratorias

Bovino, que era el jefe de la Patrulla Fronteriza de El Centro (California), se retiró del servicio federal a finales de ese mes, tras impulsar las más duras redadas en el país.

Correos internos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), citados por el periódico Chicago Tribune, revelaron que dos semanas antes de que anunciara su jubilación se le comunicó que había una "investigación oficial sobre acusaciones de mala conducta reportadas a la CBP".

Uno de los mensajes pidió a Bovino que confirmara la recepción del documento y respondiera a ciertas preguntas. Ese correo electrónico se envió el 2 de marzo, según los registros, citados por el rotativo.

Bovino respondió el 18 de marzo en un correo electrónico informando que planeaba jubilarse y mudarse de California.

The New York Times reveló que al exjefe se le cuestionó sobre presuntos comentarios antisemitas y por menospreciar a un jueza de Minneapolis por tomar el día sagrado de descanso en el judaísmo.

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La jubilación de Bovino coincidió con la destitución de Kristi Noem, a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de las operaciones de arrestos y deportaciones masivas, que generaron fuertes protestas en las que murieron dos ciudadanos a manos de agentes migratorios.

En 2025, Bovino fue asignado por la Casa Blanca para dirigir los operativos migratorios a gran escala en grandes ciudades, principalmente gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Mineápolis, esta última urbe en la que murieron los estadounidenses Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, ambos de 37 años.

La muerte de Pretti, a manos de agentes al mando de Bovino, desencadenó una ola de críticas, inclusive entre miembros del Partido Republicano, y obligó a la Casa Blanca a regresar a Bovino a su puesto en la frontera entre California y México en enero pasado.

Sin presentar pruebas, Bovino se apresuró a decir que Pretti tenía la intención de "masacrar" a los agentes federales porque estaba armado. Pero los videos de testigos mostraron que el estadounidense no intentó sacar el arma que cargaba con permiso, y que otro oficial había retirado el arma de su cintura.

Los dos agentes de CBP que dispararon contra el estadounidense fueron suspendidos mientras se realiza una investigación, de la cual aún no se han revelado los resultados.