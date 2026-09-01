Expresidenta Cristina Fernández saluda a sus seguidores a 4 años del intento de magnicidio

Sonriente, Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, se asomó al balcón para saludar a quienes se congregaron para darle su apoyo a las puertas del edificio del barrio capitalino de Constitución, donde desde junio de 2025 cumple con una condena a seis años de prisión por irregularidades en la concesión de obras viales.

Las personas aglutinadas, pertenecientes en su mayoría a agrupaciones políticas kirchneristas, se reunieron a las puertas del domicilio de Fernández para pedir su libertad y demostrarle su respaldo al cumplirse este martes cuatro años del intento de magnicidio.

"¿Cómo puede ser que a la mujer que le dio al pueblo los mejores años desde la vuelta de la democracia la tengan secuestrada ahí arriba todavía?", dijo en el acto el diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta.

El diputado contó que su madre "todos los días" hace gimnasia, estudia y lee.

"Cristina no practica la autocompasión ahí arriba. Tiene la autoestima alta", aseguró.

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El intento de asesinato contra Fernández ocurrió el 1 de septiembre de 2022 frente al que entonces era su domicilio, en el barrio capitalino de Recoleta, cuando saludaba a seguidores que se concentraban en la zona, donde un hombre le disparó sin llegar a herirla.

En octubre de 2025, la Justicia argentina solo condenó a dos personas por el atentado: el brasileño Fernando Sabag Montiel, autor material del ataque, y su pareja, Brenda Uliarte.

El ataque fue perpetrado cuando Fernández -que entonces era vicepresidenta del país- atravesaba el tramo final del juicio oral en su contra en la denominada causa 'Vialidad', por la que finalmente fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema ratificó esa sentencia contra Fernández, y una semana después, el 17 de junio de 2025, la exmandataria comenzó a cumplir la condena en su domicilio de Constitución, sitio que se ha convertido en punto de peregrinación para los seguidores de la expresidenta.

Fernández, de 73 años y que se mantiene como una de las máximas figuras del peronismo, principal fuerza de oposición al Gobierno del ultraderechista Javier Milei, siempre ha aseverado ser blanco de una trama de 'lawfare' (hostigamiento judicial y político).