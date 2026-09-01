Expresidente Quiroga pide que comisión internacional indague el caso Cerimedo en Bolivia

En una rueda de prensa, Quiroga planteó al Gobierno del presidente Rodrigo Paz que gestione la llegada de una "comisión internacional" para indagar el rol que cumplió Cerimedo en el país y consideró que una investigación parlamentaria podría generar "escepticismo".

"Cuando hay un problema de esta magnitud, con las repercusiones que ha tenido esto, se necesita una comisión internacional (...) De lo contrario siempre va a haber un manto de duda. Quien nada tiene nada teme", agregó.

El también líder de Libre, la principal fuerza opositora en el Legislativo, mencionó que iniciará una "defensa internacional de Bolivia", debido a las repercusiones internacionales que ha tenido el caso Cerimedo en varios países y que, aseguró, está "mancillando" el nombre del país.

Cerimedo está detenido en el penal de Palmasola, el más grande de Bolivia, en la ciudad oriental de Santa Cruz, como sospechoso de haber encargado el ataque armado del pasado 17 de agosto contra su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller.

Al argentino se le impuso el sábado pasado una segunda detención preventiva por un caso de supuesto enriquecimiento ilícito, que deberá cumplir en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, si bien por ahora no se conoce cuál de los dos casos tiene primacía para su eventual traslado.

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Contra el argentino también hay una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Beller.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el presidente Paz, puesto que sus detractores, como el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Edmand Lara, aseguran que fue su asesor personal.

El jefe de Estado aseguró la semana pasada que Cerimedo fue parte de su campaña para la segunda vuelta presidencial en 2025, pero que "jamás tuvo la autorización" de representar a su Gobierno o a su familia y que "nunca hubo un contrato" o una "relación de trabajo directa" con él.

En numerosas publicaciones en sus redes sociales, Beller mostró supuestas capturas de pantalla que demostrarían que el vínculo de Cerimedo no acabó en los primeros meses de la gestión de Paz.

En la audiencia del sábado, el argentino admitió que tiene una amistad con Paz, pero que su trabajo fue netamente "colaborativo", puesto que, según dijo, nunca llegó a firmar un contrato o ser funcionario del Estado boliviano y menos tener influencia sobre el Gobierno y los ministros.

Paz pidió en la víspera "dejar que la Justicia haga su trabajo" y dijo que no se pronunciará al respecto.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.