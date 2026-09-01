Finlandia adquiere 18 lanchas anfibias y sistemas antiaéreos por 133 millones de euros

Las Fuerzas de Defensa del país nórdico anunciaron este lunes que han firmado un contrato con la empresa finlandesa Marine Alutech para el suministro a la Armada de 18 embarcaciones anfibias de la clase Jurmo de nueva generación, cuyo valor conjunto asciende a 25,2 millones de euros.

Las nuevas embarcaciones, de 14 metros de eslora y apenas un metro de calado, tendrán como principal tarea el transporte de tropas y el abastecimiento de las fuerzas de la Armada que operan en el archipiélago finlandés, formado por cerca de 40.000 islas e islotes.

"La adquisición de estas lanchas aumentará y garantizará la capacidad de las fuerzas costeras de la Armada para desplazarse por el archipiélago", señaló el comunicado del Ejército finlandés.

El Gobierno finlandés anunció el pasado junio su intención de aumentar el gasto anual en defensa en los próximos tres años desde los 7.700 millones de euros actuales hasta más de 14.000 millones para afrontar la "amenaza" rusa en el contexto de la guerra en Ucrania, superando con creces el objetivo del 3,5 % del PIB fijado por la OTAN.

En este caso, está previsto que las entregas de las nuevas embarcaciones comiencen en 2027 y concluyan antes de finales de 2029.

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Este contrato se suma al firmado el pasado viernes con la compañía de defensa sueca Saab para la adquisición de sistemas antiaéreos de corto alcance RBS 70 NG, por un total de 1.200 millones de coronas suecas (107,8 millones de euros).

Estos sistemas lanzamisiles tienen un alcance efectivo de hasta 9.000 metros, una cobertura de altitud hasta 5.000 metros y un tiempo de recarga de menos de 5 segundos, según el fabricante sueco.

Además, cuentan con un misil guiado por láser a prueba de interferencias, sistema automático de seguimiento de objetivos y capacidad nocturna integrada para mejorar la probabilidad de impacto.

"Nos enorgullece seguir apoyando a las Fuerzas de Defensa de Finlandia y contribuir a mantener la seguridad de su espacio aéreo nacional", señaló en un comunicado Görgen Johansson, directivo de Saab.