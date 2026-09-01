Fiscalía imputará a la excanciller colombiana por supuesto espionaje a exniñera

"Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acaba de radicar solicitud de audiencia de formulación de imputación en contra de Laura Camila Sarabia Torres como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado", detalló la institución en un breve comunicado.

El escándalo de Sarabia -que ocurrió cuando era la jefa de Gabinete del entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, entre 2022 y 2023- fue una de las mayores polémicas de ese Ejecutivo y tuvo su origen por el robo de un maletín con unos 7.000 dólares y documentos oficiales de su apartamento.

La exniñera denunció entonces que la Policía la interrogó en una dependencia presidencial, donde también la sometió a pruebas de polígrafo sin una orden judicial, por supuestamente robar el maletín.

Al mismo tiempo, la Policía interceptó ilegalmente el teléfono de Meza, usando como fachada una operación contra el Clan del Golfo, principal banda criminal del país.

El lunes antes de conocerse que iba a ser imputada, Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas a Petro durante su Gobierno, aseguró que este tema lo manejan sus abogados, quienes son los que pueden "referirse a las decisiones jurídicas".

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"Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo", añadió en X.

Sarabia, canciller de Colombia entre enero y julio del año pasado, también fue directora general del Departamento de Prosperidad Social (2023-2024) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (2024-2025) y embajadora de Colombia en el Reino Unido (2025-2026) durante el Gobierno de Petro.