Flávio Bolsonaro pide la renuncia del juez De Moraes por sus lazos con un exbanquero preso

Bolsonaro consideró "muy graves" los mensajes supuestamente intercambiados por De Moraes y Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, recogidos en una investigación policial cuyo contenido fue hecho público hoy.

"No tiene condiciones de seguir siendo magistrado del Supremo", declaró el senador ultraderechista, principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de octubre.

En la misma línea, Romeu Zema, otro aspirante derechista a la Presidencia, dijo que De Moraes "merece la cárcel" y defendió la instauración de un proceso de destitución en su contra, que debería ser llevado a cabo por el Senado.

Al mismo tiempo, pidió que el magistrado devuelva el dinero, en referencia a la cuantiosa suma que el bufete de su mujer, la abogada Viviane Barci de Moraes, recibió del exbanquero por una supuesta asistencia jurídica, algo que ya fue revelado meses atrás.

El diario 'O Estado de S.Paulo' adelantó este martes, con base en la investigación policial enviada al Supremo, que Vorcaro preguntó al magistrado si sería necesario dejar Brasil, dos días antes de ser detenido por su presunta participación en un fraude financiero multimillonario.

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"¿Crees que el lunes ya tengo que estar fuera?", le escribió Vorcaro a De Moraes el 15 de noviembre de 2025, según los mensajes encontrados por los investigadores.

Además, de acuerdo con la Policía, el juez editó una versión del contrato de 131 millones de reales (25,5 millones de dólares) firmado entre el bufete de la esposa y el Banco Master.

La destitución de De Moraes es, desde hace años, una de las principales banderas de la derecha brasileña, debido al papel instrumental del magistrado en la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado.

El juez lideró en las elecciones de 2022 la batalla judicial contra las noticias falsas y solicitó la eliminación de decenas de perfiles en redes sociales, en su mayoría del campo de la derecha.