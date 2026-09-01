Foro ultra reúne a los acólitos de Milei en Buenos Aires para celebrar su plan de Gobierno

En el Sheraton de Buenos Aires no había el bullicio del encuentro ultra que acogió en diciembre de 2024 el cercano hotel Hilton en esta misma capital, donde participó hasta Lara Trump, nuera del presidente estadounidense Donald Trump. En aquella cita, los acólitos de Milei estaban eufóricos por los retos que tenían por delante.

Este martes, cientos de hombres con corbata y traje oscuro, muchos jóvenes y pocas mujeres, se movían con tranquilidad y lucían sonrisas, entre representantes de la extrema derecha de Perú, Chile, Colombia, Brasil o El Salvador, que acudieron a esta conferencia organizada por la fundación Libertad y Progreso.

Pero no hubo rastro de Peter Thiel, el magnate tecnológico estadounidense y fundador de Palantir, que se había comprometido a acudir, según anunciaron hace un mes los organizadores, que después emitieron un comunicado en el que expresaron: “Peter Thiel finalmente no podrá participar del evento por motivos de fuerza mayor ajenos a la organización”.

Alrededor de aquella fecha ocurrieron varios hechos que pudieron haber llevado al magnate a mantener un perfil bajo en Argentina. Por un lado, su fondo de inversión, Thiel Macro LLC, compró por más de 75 millones de dólares el 1 % de la petrolera argentina Vista Energy, cuyos principales activos están en Vaca Muerta, la más grande formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina.

A continuación, comenzaron las protestas en la puerta de la mansión que Thiel ha comprado en Barrio Parque, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, con el objetivo de tener una base para sus negocios en Argentina, donde Milei lo ha recibido con los brazos abiertos gracias al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y al Super RIGI, éste último en trámite para los llamados sectores del futuro: tecnología, centros de datos e inteligencia artificial.

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Ante tal ausencia, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, abrió el evento este martes diciendo que el suyo es el “ministerio de la felicidad” porque ha librado de trabas burocráticas a los argentinos. Y dio el dato: desde que Milei llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023, se han llevado a cabo 17.000 desregulaciones, es decir, se han llevado a cabo ese número de acciones legislativas dirigidas a desmontar el Estado.

En los pasillos, los asistentes comparten café, entre ellos, Matías Miguel, un estudiante de Derecho de 26 años que como muchos de su generación votó por Milei.

“El balance es súper positivo, no solamente para la Argentina, también para la región. Lo que ha significado Javier Milei en las ideas de la libertad no solamente ha generado un cambio en cuanto a lo político y las ideas económicas, sino también ha generado esperanza en aquellos jóvenes que hoy deciden quedarse en este país”, afirma a EFE.

Preguntado sobre la poca presencia de mujeres en el foro, reconoce que éstas “se sienten más identificadas con las ideas de otros partidos políticos, como el peronismo o el kirchnerismo, donde las ideas feministas son más preponderantes y más fuertes”.

“La Libertad Avanza (LLA) va desde otro ángulo, con las ideas de la libertad, con las ideas de la propiedad privada, las mujeres esos conceptos no los tienen”, argumenta.

EFE habla con una de las pocas mujeres que asisten a la conferencia, la abogada Leticia Balbachán, y le hace la misma pregunta: “El feminismo ha llevado a una degradación total y absoluta de la sociedad”, responde quien dice haber sido de izquierdas cuando era estudiante porque “estaba engañada”.

“Sex and the City (serie televisiva estadounidense) nos hizo muy mal a una generación de mujeres porque nos mostraba que la independencia y la posibilidad de poder comprar carteras y zapatos era signo de éxito. Eso conllevó a que las decisiones que tomáramos en nuestra vida fuesen más encaminadas a eso y terminó dejándonos muy solas”, añade.

Ambos asistentes reconocen a EFE que esas ideas que propugna LLA seguramente sean la razón por la que se acercan menos mujeres que hombres al partido.

Sobre los escándalos que han envuelto al Gobierno de Milei, como la reciente detención en Bolivia de quien fue su asesor en campaña, Fernando Cerimedo, otro joven, el economista Valentín Gutiérrez, reconoce: “Esos hechos desafortunados que sufrió el Gobierno no nos gustan a las personas que lo apoyamos, pero no pueden quitar o hacer pasar por alto los logros y cosas positivas que se han logrado”.

A Gutiérrez tampoco le gusta la manera violenta de expresarse de Milei, pero lo justifica: "El presidente va a durar cuatro años más, después tendremos otro. Lo importante es que se mantengan los cambios que está haciendo, las formas son solo una cosa momentánea".