FundéuRAE: “operación despensa”, en minúscula

En los medios de comunicación, principalmente españoles, se pueden encontrar ejemplos como los siguientes: “La ‘Operación Despensa’ llena los hogares españoles de legumbres, frutas y verduras”, “El reto de llenar la nevera en la Operación Despensa” o “La ‘Operación Despensa’ marca el mayor cambio de consumo del año”.

Esta denominación tiene un carácter descriptivo que remite al sitio en el que se guardan los comestibles y expresa de modo informal la necesidad de reponer alimentos y otros productos en los hogares, lo que, además, implica un reabastecimiento en las redes de distribución y venta. No constituye un nombre propio establecido de modo oficial, por lo que lo adecuado es escribir ambos términos con minúscula inicial.

Por otra parte, las comillas no son necesarias si se considera que el lector comprende el significado de la expresión, aunque pueden mantenerse si se desea destacar su sentido especial.

De este modo, en las frases citadas habría sido preferible escribir “La operación despensa llena los hogares españoles de legumbres, frutas y verduras”, “El reto de llenar la nevera en la operación despensa” y “La operación despensa marca el mayor cambio de consumo del año”. En todos estos casos, la expresión también podría ir entrecomillada.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.