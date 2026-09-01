Gobierno denuncia "daño millonario" por la compra de billetes del Bicentenario de Bolivia

En una rueda de prensa en La Paz, el viceministro de Transparencia, Marcelo García, explicó que son siete los altos exdirectivos del BCB que serán denunciados ante la Fiscalía por los presuntos delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, entre ellos, el expresidente del ente emisor Edwin Rojas.

García señaló que en abril de 2024 "se dispuso la adquisición de billetes conmemorativos para el Bicentenario", celebrado en 2025, por los que se pagó un monto superior a 4,5 millones de bolivianos (unos 378.630 dólares al tipo de cambio vigente).

Según García, la finalidad del entonces Gobierno de Arce era vender ese millón de piezas de billetes para "generar un ingreso para el Estado boliviano".

"Resulta que se ha realizado una auditoría especial que ha determinado que ha sido efectivamente vendido el 3,8 % de los billetes del Bicentenario. Se han vendido como promedio 270 billetes al mes (en cinco meses)", sostuvo García.

Indicó también que si el BCB "continuaba vendiendo a razón de 270 piezas por mes, iban a pasar más de 200 años" para vender ese millón de billetes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viceministro señaló además que la operación se ejecutó "sin estudios previos", ni "análisis técnicos, legales ni estudios de mercado" que respalden la viabilidad de la venta de estas piezas conmemorativas.

"Observamos la necesidad de llevar adelante un proceso penal que no es discrecional (...) es emergente de una auditoría donde expresamente se puede determinar la participación de las exautoridades del Banco Central”, sostuvo García.

Los billetes eran parte de una colección especial lanzada por el BCB en homenaje al Bicentenario de la independencia de Bolivia, celebrado el 6 de agosto de 2025.

El billete muestra a los personajes más relevantes que contribuyeron a la independencia de Bolivia como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y los líderes indígenas Túpac Katari y Bartolina Sisa, además de símbolos patrios y otros que representan la historia del país.

Cada billete, hecho de polímero, tenía un costo de 50 bolivianos (4,12 dólares) dentro de una serie conmemorativa.