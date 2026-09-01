Gobierno español insiste en que mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

No hay cifras oficiales de cuantos migrantes cruzaron de forma masiva entre el pasado 30 y 31 de julio a estas ciudad española en África desde Marruecos, aunque se habla de 80.000 y la mayoría volvió en los días siguientes.
Este mismo martes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dijo que 3.519 personas han regresado a Marruecos de manera voluntaria desde el pasado 10 de agosto porque "saben que no tienen esperanza" ya que "no tienen derecho a asilo".
Sin embargo aún quedan en esta ciudad autónoma entre 5.000 y 9.000 migrantes, muchos de ellos sin donde quedarse acampan en la playa o calles, esperando que se resuelva su situación y poder llegar a continente europeo.
En una comparecencia de prensa, el delegado del Gobierno insistió en que el Ejecutivo quiere devolverlos porque "la mayor parte" no tiene derecho a la protección internacional de asilo, sino que se trata de personas que han abandonado su país por razones económicas.
Entre los que quedan, el Gobierno contabiliza 1.612 menores -un dato que irá a más según vayan filiándolos-, a quienes por legislación española no se puede devolver sin que se les pueda reagrupar con sus familias.
El Ministerio del Interior ha trasladado estos días a Ceuta a 11 personas para agilizar los procedimientos administrativos -conocido como triaje- y proceder a la devolución a su país de origen.