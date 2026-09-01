Hamás denuncia una "infiltración" israelí en Gaza pero no confirma captura de alto mando

En un comunicado, Hamás tildó de "operación criminal" de Israel lo ocurrido en la zona de Katiba de la capital gazatí, un área que califica de "densamente poblada con civiles desplazados", y denunció los "intensos disparos y ataques aéreos que la acompañaron para brindar cobertura a las fuerzas infiltradas y su retirada".

Hamás no especifica qué tipo de fuerzas protagonizaron dicha operación, el Ejército israelí se limita a decir que atacaron "varios objetivos" para "eliminar amenazas contra las fuerzas de seguridad" y medios israelíes atribuyen la infiltración a milicias palestinas que colaboran con Israel.

A resultas de los bombardeos -EFE contabilizó al menos once-, una mujer y dos niños de 3 y 13 años murieron y al menos otras siete personas resultaron heridas, confirmaron fuentes hospitalarias gazatíes.

Tras lo ocurrido, el ministro Katz afirmó que un alto mando de Hamás fue "arrestado" en Gaza, sin concretar de quién se trata ni quién efectuó la detención.

Según Hamas, esta operación, que ocurre a pesar del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, es un "crimen grave" y "un desprecio deliberado por la vida de los civiles".

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En las últimas semanas, Israel lleva a cabo ataques diarios contra presuntos miembros de Hamás en Gaza.

Según informó el Ejército israelí en un comunicado, este martes también atacó a un comandante de Hamás en la zona de Yabalía, en el norte de la Franja, donde la Defensa Civil gazatí denunció que uno de sus efectivos -que no era el objetivo- resultó herido y le tuvieron que ser amputados varios miembros.