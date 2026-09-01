HBO moderniza el melodrama tradicional con 'Colisión', su primera telenovela en español

Lejos de los lugares comunes del género, la producción desarma la estampa idealizada del vínculo filial para retratar una confrontación visceral y sin concesiones, una apuesta que, en una entrevista para EFE, Margarita Rosa de Francisco valora por la honestidad con la que aborda dicha fricción.

Esta renovación narrativa viene acompañada de un despliegue dirigido por tres cineastas, una decisión de la cadena que para Margarita conserva los elementos del género pero le da “mucha más dignidad".

La historia también encuentra su norte al entrelazar la lucha por el poder con debates contemporáneos como la salud mental, el duelo y los ataques de pánico que enfrenta el personaje de Macarena Achaga a lo largo de la novela.

Sobre este desafío emocional, la intérprete celebró en declaraciones a EFE que el streaming abra espacio a estas conversaciones al señalar que “si bien obviamente ha dejado de ser tan tabú, todavía es un tema que no se habla lo suficiente".

'Colisión' rompe de igual manera con las narrativas tradicionales de género al estar protagonizada por dos mujeres poderosas y de alto poder adquisitivo, algo que para Macarena “es como hacer justicia, es una historia entre mujeres y no todo es amor romántico” después de tantas producciones donde la trama gira en torno a las decisiones de un protagonista masculino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el proceso de interpretación propició una experiencia singular para ambas actrices, quienes no son madres en la vida real.

De Francisco reflexiona sobre cómo la violencia dramática del guion terminó por activar fibras maternantes inesperadas al señalar: “El instinto maternal que yo creía que no tenía sí se me despertó”.

En tanto, los actores Christian Vázquez y Juan Pablo Castañeda, quienes dan vida a los perfiles masculinos que orbitan en la trama, celebraron que la producción otorgue el peso narrativo a las mujeres.

Vázquez ve como “un buen punto de partida el empoderamiento de la mujer” y Castañeda coincide en la frescura que aporta este enfoque al señalar de forma desenfadada: “Para empezar, qué pereza de estar viendo a dos hombres peleándose por el poder, o sea, ya basta”.

También destaca cómo la historia sitúa a los hombres en un rol de soporte frente a las verdaderas líderes de la ficción.

'Colisión' estará conformada por un total de 39 episodios que se estrenarán semanalmente en bloques a partir del 7 de septiembre (fecha en la que verán la luz los capítulos del 1 al 4) para continuar con entregas de cinco episodios cada lunes hasta culminar el desembarco de su última tanda el próximo 26 de octubre.