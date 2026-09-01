Investigado por asesinato de excandidato presidencial de Ecuador será extraditado a EEUU

"Tenemos una lista de personas que van a ser extraditadas, están dentro del proceso. Justamente el día de ayer ya fueron notificadas dos personas por parte de la Corte Nacional" de Justicia y una de ellas es Salcedo, dijo el funcionario en una entrevista con la radio Elite.

Al ser consultado sobre si se refería a Daniel Salcedo, el ministro señaló: "ese angelito tiene sus problemas en los Estados Unidos y va a ser también extraditado para allá", pero no detallo las razones por las que lo requiere Estados Unidos.

"Quizá, por decir lo bueno es que hoy día se les dice extradición y alzan la mano y quiere irse extraditados, porque no quieren estar en la Cárcel del Encuentro, lo cual me llena de orgullo", comentó.

En el referendo y consulta popular del 21 de abril de 2024, los ecuatorianos aprobaron la extradición de connacionales requeridos por otros países, y en julio de 2025, José Adolfo Macías, alias 'Fito', el líder máximo de Los Choneros, se convirtió en el primer extraditado a Estados Unidos, tras ser recapturado en un búnker subterráneo en la provincia costera de Manabí.

Salcedo está recluido en la cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad de Ecuador, y es investigado en el caso del asesinato de Villavicencio, al igual que el exministro del Interior durante el correísmo José Serrano, otro de los indagados como supuestos autores intelectuales del crimen, y quien fue deportado el pasado viernes desde Estados Unidos y ahora está en la misma cárcel del Encuentro.

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En el caso también son investigados el exasambleíísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; el empresario Xavier Jordán (quien reside en Estados Unidos), y tres líderes de Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría ('Pipo'), considerado como máximo líder de la organización criminal, actualmente detenido en España.

Villavicencio fue acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando faltaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando el presidente Daniel Noboa.

Por ese crimen fueron condenados a prisión cinco personas como autores materiales; mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el asesinato.