Irán critica el corte del acceso a TOEFL a estudiantes iraníes por las sanciones de EEUU

“Es muy interesante que simplemente por tener la nacionalidad y ciudadanía iraníes se impida a las personas participar en un examen científico e internacional”, dijo Simaei en unas declaraciones recogidas por medios del país persa.

“Estas actitudes son las mismas de las que el señor Trump hablaba, que quería llevar a Irán a la edad de piedra, pero resulta que su propia conducta es primitiva y bárbara”, añadió.

El ministro consideró que el objetivo de las sanciones estadounidenses es obligar "a nuestro país a rendirse”.

La organización ETS (Educational Testing Service) que realiza los exámenes de TOEFL, la prueba estándar más importante para evaluar el nivel de inglés, y GRE anunció en su web que ha suspendido las pruebas en Irán en cumplimiento de las recientes sanciones impuestas contra el país persa por Estados Unidos.

La plataforma Duolingo también suspendido los servicios a estudiantes iraníes.

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Las nuevas sanciones forman parte de la operación Paria Económico para aislar aún más financieramente al país persa para tratar de doblegarlo en la guerra que acaba de cumplir seis meses.