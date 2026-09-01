Irán necesita más baterías antiaéreas rusas S-400 para defenderse de EE.UU., según Moscú

El conflicto con EE.UU. "obliga a pensar dos veces y a buscar la forma de proteger sus infraestructuras (...) Ahora para Irán lo más importante son los sistemas antiaéreos", comentó Shugáev al canal Vesti.

Destacó que Teherán es "desde hace mucho un socio estratégico" al que Moscú exporta tanto aviones como sistemas de defensa antiaérea y armas de fuego.

"Toda la gama de armamento que ofrecemos a la exportación, especialmente a nuestros socios estratégicos, está, de una u otra forma, sobre la mesa", señaló.

El funcionario ruso explicó que la cooperación ruso-iraní en materia antiaérea no es un tema reciente, sino que "se debate desde hace bastante tiempo".

"Más aún cuando ya tienen en servicio nuestros sistemas S-300, que han demostrado ser, en general, muy eficaces. Pero ese es un sistema de la anterior generación. Ahora, por supuesto, está el más moderno S-400", señaló.

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Rusia, cuyas baterías S-300 en manos de Irán fueron criticadas en las primeras semanas de la campaña de bombardeos estadounidenses e israelíes, mantiene que coopera militarmente con Teherán en estricta consonancia con el derecho internacional.

Los presidentes ruso, Vladímir Putin, e iraní, Masud Pezeshkian, se reunirán este martes en Kirguistán en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que condenó los ataques contra territorio de la república islámica y abogó por un arreglo pacífico del conflicto.