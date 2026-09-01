Kallas: acción contundente sobre comercio con asentamientos israelíes daría mensaje claro

"Está claro que una acción contundente sería lo que enviaría un mensaje claro", indicó Kallas con ocasión de una reunión informal de ministros de Defensa comunitarios.

Tras la cita de hoy, Kallas presidirá mañana un encuentro informal de los titulares de Exteriores de la UE, después de que en su último Consejo, celebrado en Bruselas en julio, no lograran acordar la base jurídica necesaria para restringir el comercio con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Entonces, una prohibición total fue la opción con mayor respaldo entre los Veintisiete frente a otras alternativas más limitadas (aranceles disuasorios o licencias de exportación para productos de los asentamientos).

Entre tanto, continúan los debates sobre qué base jurídica respaldaría la decisión: por unanimidad si se considera una medida de política exterior, o por mayoría cualificada si se contempla como una medida comercial.

Kallas reconoció que las imágenes que llegan desde Cisjordania y que muestran a los colonos violentos son "extremadamente inquietantes".

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"Todos los Estados miembros han condenado esos ataques. Pero la pregunta es: ¿qué más podemos hacer? Hay algunos Estados miembros que han propuesto que se prohíba el comercio con los asentamientos. Hasta ahora, no contamos con una propuesta concreta que los Estados miembros puedan debatir, y también sabemos que no todos los Estados miembros están de acuerdo", explicó.

Sobre la posición de Estados como Alemania, que bloquean cualquier veto de productos procedentes de los asentamientos ilegales israelíes, Kallas dijo que "cada país tiene derecho a decidir por sí mismo y debe explicar debidamente sus decisiones", aunque consideró que "esto pone de manifiesto los problemas que tenemos en la Unión Europea".

"Hay Estados miembros con puntos de vista diferentes, y por eso no hemos podido avanzar", reconoció.

En cambio, subrayó que al mismo tiempo "hay muchas cuestiones en las que estamos de acuerdo, también en lo que respecta a Israel y Palestina", como por ejemplo el respaldo a la solución de dos Estados.

"Somos los principales donantes de la Autoridad Palestina y apoyamos la ayuda humanitaria a los palestinos para intentar mejorar la situación. Pero es cierto que, en lo que respecta al comercio con los asentamientos, no hemos llegado a un acuerdo", indicó.