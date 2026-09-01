Kallas pide implicación de todos los países en las amenazas a la seguridad marítima

"Los Estados miembros están realizando diferentes aportaciones en materia de defensa. Depende en gran medida de si consideran que la amenaza es real o no. Creo que todos hemos visto en las noticias que el nivel de amenaza ha aumentado. Por eso, también se necesitan aportaciones de todos, para que juntos seamos más fuertes", recalcó Kallas con ocasión de una reunión informal de ministros de Defensa de la UE.

En este encuentro van a tratar, entre otros asuntos, de seguridad marítima en un sentido amplio, desde la amenaza que supone la llamada flota fantasma rusa, que ayuda al Kremlin a esquivar las sanciones al petróleo ruso, a las disrupciones en Oriente Medio, en especial en el estrecho de Ormuz por el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán.

Así, aseguró que la seguridad marítima es "una gran preocupación para todos nosotros", y se refirió en concreto a las amenazas a infraestructuras críticas como son los cables submarinos.

La ministra de Exteriores, Defensa y Comercio de Irlanda, Helen McEntee, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, afirmó que "ahora ya no hablamos solo de amenazas híbridas, sino de actividades híbridas tanto en tierra como en nuestro ámbito marítimo".

"Lo que es fundamental es que trabajemos juntos de forma conjunta para hacer frente a esas amenazas, identificar esos riesgos y ver qué más podemos hacer en estos tiempos tan difíciles", comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según dijo, "el mayor riesgo al que se enfrenta nuestro ámbito marítimo pone de manifiesto la necesidad de que nos centremos especialmente en proteger nuestras infraestructuras críticas y nuestros cables submarinos".

Además, dejó claro que "la importante actividad híbrida que estamos observando actualmente en nuestro ámbito marítimo implica que debemos colaborar más estrechamente".

Se refirió, aparte de la actividad híbrida, a las amenazas cibernéticas, la desinformación y la seguridad de las infraestructuras críticas, y pidió que la UE esté "mejor preparada".

En ese sentido, instó a que continúe la cooperación entre la Comisión Europea, la Eurocámara, la OTAN, la ONU y otras instituciones.

"Es absolutamente esencial que trabajemos con socios que compartan nuestra visión, y esto ocupará un lugar destacado durante nuestra presidencia", concluyó.