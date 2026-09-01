La actividad económica de Nicaragua crece 3,6 % en el primer semestre de 2026

El IMAE es un indicador que mide los diecisiete principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.
El Banco Central de Nicaragua precisó que la variación en junio se ubicó en 1,8 %, en relación al mismo mes del año anterior, y que la variación promedio anual se situó en 4,9 %.
Las actividades con mayores crecimientos en junio fueron energía y agua (17,9 %), construcción (11,3 %), hoteles y restaurantes (8,6 %), pecuario (7,8 %), transporte y comunicaciones (6,8 %), comercio (4,9 %), y otros servicios (6,8 %), detalló el emisor.
Por su parte, se registraron disminuciones en explotación de minas y canteras (-15,5 %), industria manufacturera (-4 %), pesca y acuicultura (-3,2 %), administración pública y defensa (-3 %), y silvicultura y extracción de madera (-0,8 %), de acuerdo con la información.
La disminución en explotación de minas y canteras se debió a la menor extracción de oro, principalmente, explicó la entidad monetaria.
Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre un 2,5 % y un 3,5 %.
El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025, según cifras oficiales.