La Asamblea Nacional de Ecuador refuerza la cooperación parlamentaria con España

En la apertura del encuentro, Mancheno destacó que España y Ecuador tienen puntos en común que permitirán establecer una agenda de trabajo conjunta y concreta, indicó la Asamblea Nacional (Parlamento) del país andino, en un comunicado.

La legisladora manifestó que ambos países comparten objetivos, entre ellos, combatir la inseguridad, enfrentar el narcotráfico y la delincuencia organizada, así como abordar otros temas contemplados en los ejes de trabajo de la Agenda de la Asamblea Nacional.

Por su parte, el presidente del Senado español, Pedro Rollán Ojeda, señaló que esta institución cuenta con una Comisión de Asuntos Iberoamericanos, encargada de dar seguimiento a los 22 países que integran la comunidad iberoamericana a través del Foro Interparlamentario Iberoamericano.

Resaltó la importancia del trabajo conjunto en beneficio de los ciudadanos que los eligieron y les confiaron la responsabilidad de defender los intereses de sus respectivos países.

En la reunión se planteó la elaboración de una Declaración Conjunta sobre Cooperación Parlamentaria en materia de Seguridad y Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional, con el objetivo de consolidar acciones conjuntas y posicionar esta problemática como una prioridad de la agenda parlamentaria iberoamericana.

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Asimismo, se compartió la experiencia de Ecuador con la Ley Antimafias como una herramienta destinada a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar de manera integral a las estructuras criminales.

También se busca contar con el respaldo de España para incorporar esta problemática en el documento conjunto que se derive del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que tendrá lugar en Madrid los próximos 1 y 2 de octubre.

La iniciativa busca impulsar una agenda de cooperación transversal y promover respuestas coordinadas frente a las amenazas que representa el crimen organizado, particularmente en materia de seguridad y fortalecimiento institucional, indicó la Asamblea Nacional.

A estos ámbitos se suman los temas contemplados en la Agenda Parlamentaria 2026-2027, relacionados con seguridad y lucha contra la corrupción; desarrollo humano y modernización institucional; y crecimiento económico sostenible y seguridad jurídica para la inversión.

La delegación del Senado español estuvo integrada por su presidente, Pedro Rollán Ojeda; los vicepresidentes Javier Maroto Aranzábal y Concepción Andreu Rodríguez; el presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, Juan José Matari Sáez, entre otros representantes.

Como parte de la agenda de trabajo, la delegación española se reunió con los integrantes del Grupo Interparlamentario de Amistad Ecuador-España.