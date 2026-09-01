La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,51 %

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,61 %, a 131.758.936,65 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Central Puerto (+2,7 %) y Pampa Energía (+2,2 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Transener (-4,9 %) y Transportadora Gas del Norte (-4,6 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta 0,7 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 501 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.535 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que en la plaza mayorista subió a 1.512 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 10 pesos, a 1.545 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.595,31 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) descendió 0,2 %, a 1.532,71 pesos por unidad.