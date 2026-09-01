La Bolsa de Londres baja un 0,32 % lastrada por las compañías mineras

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', retrocedió 34,98 puntos, hasta los 10.789,28, mientras que el secundario, o FTSE 250, se desplomó un 1,67 % -417,50 puntos- hasta los 24.521,29.

Las mineras fueron las peor paradas hoy en la City londinense, encabezadas por Endeavour Mining y Antofagasta, que cayeron un 5,44 % y un 5,22 % respectivamente. Completando el podio de caídas estuvo la empresa de ingeniería Weir, que perdió un 4,92 %.

Por el contrario, en el apartado de ganancias destacaron la petrolera BP, que aumentó un 5,21 %, la manufacturera de bienes de consumo Reckitt Benckiser Group, que sumó un 4,44 % y la empresa de control de plagas Rentokil Initial, que agregó un 3,24 %.