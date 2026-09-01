La Bolsa de São Paulo sube un 1,30 % pese a la desaceleración de la economía brasileña

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué de América Latina por volumen negociado, terminó la sesión en los 179.722 puntos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,81 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,137 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Brasil creció un 0,5 % en el segundo trimestre, una desaceleración respecto al 1,1 % del trimestre anterior, informó hoy el Gobierno.

Con todo, el dato es mejor que el esperado por los analistas previamente, lo que puede explicar que la sesión terminara en verde.

Entre los títulos más negociados de la jornada estuvieron los preferentes de la petrolera estatal Petrobras, que avanzaron un 4,1 %.

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Por otro lado, las acciones que cerraron la sesión con las mayores subidas fueron las de la cadena de tiendas Casas Bahia (+36,3 %) y las de la productora de etanol Raízen (+13 %).

En la otra punta, los papeles que sufrieron las mayores pérdidas fueron los de la empresa de calzados Alpargatas (-6,6 %) y los de la compañía de beneficios para trabajadores Meliuz (-5,8 %).

El volumen negociado en el parqué paulista rondó hoy los 31.000 millones de reales (unos 6.000 millones de dólares) en alrededor de 4,3 millones de operaciones.