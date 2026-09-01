La bolsa española arranca septiembre con una caída de 0,75 % por repunte de la inflación

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, cedió 150,1 enteros en la primera sesión bursátil de septiembre, ese 0,75 %, y cerró en los 19.824 puntos. En lo que va de año sube el 14,54 % acumulado.

El selectivo español arrancaba con avances pero pronto se pasaba a un terreno negativo que imperó durante el resto de la sesión bursátil, en la que llegó a tocar un mínimo en los 19.734,7 puntos, con Wall Street a la baja.

Dentro de los grandes valores, le energética Iberdrola cayó el 0,95 %; la textil Inditex, el 0,86 %; el banco BBVA, el 0,68 %; Banco Santander, el 0,63 %; y Telefónica, el 0,47 %. Se desmarcó la petrolera Repsol, que subió el 2,72 %, como el más alcista del IBEX 35.