La demografía destaca entre las claves para entender el empuje de la ultraderecha alemana

La variable más importante, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos de Berlín (DIW), es la demografía.

En las regiones en donde hay un gran porcentaje de personas mayores de 60 años y donde los jóvenes bien formados emigran, AfD obtiene más votos, lo que es clave de cara a las elecciones de Sajonia Anhalt, este domingo, y de Mecklenburgo Antepomerania, el 20 de septiembre, día en que también vota Berlín.

Algunos factores estrictamente económicos como el nivel de ingresos o el índice de desempleo, "aunque son relevantes -dice el estudio- tienen un papel secundario".

El DIW ya había mostrado en estudios anteriores que la AfD no es el partido de los desempleados ni de las personas de bajos ingresos y reitera ahora que las explicaciones monocausales se quedan cortas.

Aunque AfD tiene su principal baza electoral en el rechazo a la inmigración, el estudio constata que el porcentaje de extranjeros o de peticionarios de asilo en una región determinada o son irrelevantes o incluso muestran una correlación negativa con los éxitos de AfD.

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Pese a la importancia de la demografía para explicar los éxitos de AfD en el este el estudio constata que las variables estructurales entre este y oeste no bastan para explicar la diferente acogida que tiene ese partido en las dos partes de Alemania y apunta hay que hay también factores históricos.

En ese aspecto, hay un fenómeno que en Alemania se ha conocido como "Östalgie", una palabra que mezcla 'Ost' ("este") y 'Nostalgie' ("nostalgia") que describe la tentación de parte de los habitantes de los llamados nuevos estados federados de idealizar la vida en la extinta Alemania comunista, la RDA.

En sus campañas en este, AfD hace con cierta frecuencia caravanas con motocicletas Simson, una marca de la RDA que se ha vuelto emblemática, para expresar la añoranza que sientes algunos de tiempos pasados.

La revista Der Spiegel, en un reportaje sobre una reciente caravana en Sajonia-Anhalt, presidida por el líder regional de AfD, Ulrich Siegmund, cita a uno de los manifestantes que decía que tenía su moto desde 1975 y que había vivido buenos tiempos hasta que había venido "la gente de Mercedes desde Occidente para arruinarlo todo con su incompetencia".

Sin duda, la vida de la gente en el territorio de lo que fue la RDA es hoy mejor de lo que era en 1989, pero todo el proceso dejó en muchos la sensación de todas las decisiones se toman desde Berlín y desde Bruselas ante lo que se ha creado en algunos sectores un ambiente de rebelión que ha sido capitalizado por AfD.

No obstante, pese a que el este la AfD es especialmente fuerte y la formación sueña incluso con una mayoría absoluta en Sajonia Anhalt, también en el oeste la ultraderecha ha venido ganando adeptos.

"Cuando se habla de la diferencia entre las dos partes de Alemania muchos tienen la esperanza de que en occidente la amenaza que representa AfD no sea tan grande", según la cabeza de lista de La Izquierda en Sajonia-Anhalt, Eva von Angern, en una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera (VAP).

Pero si se mira los porcentajes que consiguió AfD en Baden-Württemberg o en Renania Palatinado (ambos estados del suroeste alemán) se ve que no sólo se trata de un problema del este", dijo la cabeza de lista de La Izquierda en Sajonia-Anhalt, Eva von Angern.

En las elecciones del estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste, AfD obtuvo el 8 de marzo un 18,8 %.

Catorce días después, en la cita con las urnas de Renania Platinado, también en el suroeste, AfD consiguió un 19,5 %.